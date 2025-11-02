＜メイバンク選手権最終日◇2日◇クアラルンプールG＆CC（マレーシア）◇6536ヤード・パー72＞米国女子ツアーの最終ラウンド。雷雲接近により日本時間午後1時59分から中断されていたが、天候回復に伴い、午後3時から競技が再開された。【ドレス写真】渋野日向子がメガネ女子に変身？日本勢最上位の山下美夢有は再開直後の17番から2連続パーで締めて、トータル18アンダー・首位タイでホールアウト。クラブハウスリーダーに立って