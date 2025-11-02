◇ムロオ関西大学ラグビー第5節（2025年11月2日京都・宝が池公園球技場）第5節の2試合が行われ、天理大と京産大が開幕5連勝を飾り、ともに3位以内が確定して大学選手権出場を決めた。連覇を狙う天理大は41―0で関学大に完封勝利。関学大は今季初黒星を喫した。王座奪回を目指す京産大は47―26で近大に競り勝った。近大は今季3敗目を喫し、通算成績が2勝3敗となった。