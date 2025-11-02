鹿児島県鹿屋市で営まれた合同追悼式で献花する参列者＝2日午前太平洋戦争中、全国で最も多く特攻出撃が行われた海軍鹿屋航空基地と、串良航空基地があった鹿児島県鹿屋市で2日、戦死した特攻隊員計1271人を含む戦没者の合同追悼式が営まれ、遺族ら約550人が参列した。遺族代表の小田部哲哉さん（77）＝東京都小金井市＝が「語り継ぐことが遺族を含む国民の務めだ」と呼びかけた。終戦80年に当たり、三つあった追悼式を合同で