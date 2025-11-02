Æó½ê¥Î´Ø°ìÌç¤ÎÏ¢¹ç·Î¸Å¤Ç¡¢¶×ºù¡Êº¸¡Ë¤ÈÁêËÐ¤ò¼è¤ëÂç¤ÎÎ¤¡áÊ¡²¬»ÔÂçÁêËÐ¶å½£¾ì½ê¡Ê9Æü½éÆü¡¦Ê¡²¬¹ñºÝ¥»¥ó¥¿¡¼¡Ë¤Ë¸þ¤±¤¿Æó½ê¥Î´Ø°ìÌç¤ÎÏ¢¹ç·Î¸Å¤¬2Æü¡¢Ê¡²¬»ÔÅì¶è¤Îº´ÅÏ¥±ÖÖÉô²°¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢2¾ì½êÏ¢Â³Í¥¾¡¤òÌÜ»Ø¤¹²£¹ËÂç¤ÎÎ¤¤ÏÂç´Ø¶×ºù¤È15ÈÖÏ¢Â³¤Ç¼è¤Ã¤Æ12¾¡3ÇÔ¤À¤Ã¤¿¡£¾ì½êÁ°½é¤Î½Ð·Î¸Å¤Ç½çÄ´¤Ê»Å¾å¤¬¤ê¤ò¸«¤»¡ÖÇ¯´Ö4ÅÙÌÜ¤ÎÍ¥¾¡¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£Î©¤Á¹ç¤¤¤ÎÇÏÎÏ¤Ï¤Þ¤º¤Þ¤º¤Ç¡¢¤ª¤Ã¤Ä¤±¤ä´¬¤­ÂØ¤¨¤Ê¤Éº¸¤Î