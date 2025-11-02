フジテレビ系「ジャンクＳＰＯＲＴＳ」が１日に放送され、ダウンタウン・浜田雅功がＭＣを務めた。この日のテーマは「黄金コンビ」。スポーツ各界の名コンビたちが登場した。なでしこジャパンからは澤穂希氏と岩渕真奈氏が登場。２人で２０１１年のＷ杯優勝を振り返った。澤氏は「Ｗ杯で優勝して以降、女子サッカーの待遇はスゴく良くなりました」と述懐。「１日の日当が（代表選手）１人３０００円。今は、たぶんゼロが１個