■第172回 天皇賞・秋（2日、東京競馬場・芝2000m）競馬のGI、天皇賞・秋が行われ、C.ルメール騎乗マスカレードボールが1着入線。3歳馬と古馬が相まみえた天皇賞・秋。出走14頭のうちの7頭をGI馬が占めたレース。ゲートから飛び出したのは、メイショウタバル。武豊騎乗の4歳馬が先頭に立つ。2番手にホウオウビスケッツ、3番手に.コスモキュランダがつける展開。トップは変わらずメイショウタバルのまま1000mを62秒で通過。最終コー