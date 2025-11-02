元タレント田代まさし氏（69）が2日にインスタグラムを更新。ドジャースがワールドシリーズで2連覇したことを受け、思いをつづった。田代氏は「ドジャーズ優勝おめでとう!大谷選手おめでとう!（原文ママ）」と祝福のコメントを記した。続けて自身らが野球を楽しむ写真を添え「これは44年前シャネルズの野球チームの写真です!僕は昔からドジャーズ推しでした!（原文ママ）」と思いを明かした。この投稿にフォロワーからは「貴