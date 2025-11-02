明日3日(月:文化の日)は、東北や北陸を中心に雨が降り、雷雨や激しい雨が降る所もあるでしょう。落雷やひょう、竜巻などの激しい突風に注意が必要です。また、山では雪が降る所もあるでしょう。紅葉狩りなどでお出かけのかたは、雪の対策もした方がよさそうです。明日3日は東北と北陸で雷雨に注意明日3日(月:文化の日)は、日本海から近づく低気圧と上空の寒気の影響で大気の非常に不安定な状態が続くでしょう。中国地方や近畿は午