■これまでのあらすじ結婚を機に彼の海外赴任についていくと母に伝えた凛は、猛反対されてしまう。かつて母を支えるために留学を諦めた過去があり、彼もまた凛と海外で暮らすことを願っていた。しかし、母は親の思いを無視されたと感じ、「このまま結婚したら後悔する」と言い放つ。後日、母を怒らせたことを悔やみつつも、納得できない思いを抱える凛は叔母と再会。花束を手に「結婚おめでとう」と祝福してくれる叔母に、揉めてい