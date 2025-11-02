◆明治安田Ｊ２リーグ▽第３５節大宮５―０秋田（２日・ＮＡＣＫ５スタジアム大宮）Ｊ２の大宮がホームで秋田に５―０で快勝した。立ち上がりは秋田にセットプレーで攻め込まれるもＤＦ市原を中心とした守備陣がはじき返すと、前半１８分にＦＷサンデーがゴール前で抜け出し、秋田ＤＦ長井に後ろから倒される。このプレーで長井が一発退場となり、大宮は７０分近く一人多い状態で試合をすることになった。その後はなかなか