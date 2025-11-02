ＳｎｏｗＭａｎの向井康二が２日、都内で行われた主演映画「（ＬＯＶＥＳＯＮＧ）」（チャンプ・ウィーラチット・トンジラー監督）の公開記念舞台あいさつに、ダブル主演を務める森崎ウィンらと出席した。日本とタイの合作映画で、タイ人の母を持つ向井とミャンマー出身の森崎との初共演作。海外勤務となった研究員ソウタ（森崎）が、学生時代にひそかに思いを寄せていたカイ（向井）とバンコクで再会するラブストーリーだ