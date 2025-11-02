スマホを開けば、キラキラしたママ友の投稿子育ての情報交換に、ママ友とのコミュニケーション。SNSは、育児に奮闘するママにとって、心強い味方ですよね。でも、もしその画面に映る“キラキラした日常”が、いつしかあなたの心を苦しめるようになってしまったとしたら…？ 今回ご紹介するのは、ママ友のSNS投稿を見ては、自分の子育てと比べて落ち込んでしまう新米ママの物語。 “キラキラ投稿”が、じわじわ心を蝕んでいく主人公