◆明治安田Ｊ２リーグ▽第３５節甲府０―１水戸（２日・ＪＩＴス）Ｊ２首位の水戸が敵地で甲府を１―０で下し、次節にもＪ１初昇格を決める可能性が出てきた。前半４５分にＭＦ加藤がエリア内右で右足シュートをゴール左隅へ決めて先制すると、このリードを守り抜き、２連勝で首位をキープした。２位長崎が磐田に０―１で敗れたため、長崎との勝ち点差を「４」に広げた。また３位千葉は札幌に５―２で大勝したが、勝ち点