◆明治安田Ｊ２リーグ▽第３５節千葉５―２札幌（２日・フクアリ）３位の千葉は札幌に５―２と勝利し、この日敗れた自動昇格圏内の２位長崎に勝ち点１差と迫った。前半７分、右サイドからＭＦ杉山のクロスをＦＷカルリーニョスジュニオがヘディングで決めて先制。一時は追いつかれたが、後半５分にも再びカルリーニョスジュニオが競り勝って頭で決めて２点目を奪った。さらに後半１０分にもＭＦ品田のクロスをＭＦ椿がファーサ