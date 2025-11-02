◆米大リーグワールドシリーズ第７戦ブルージェイズ４―５ドジャース＝延長１１回＝（１日、カナダ・オンタリオ州トロント＝ロジャーズセンター）ドジャース・大谷翔平投手（３１）が１日（日本時間２日）に、自身のインスタグラムのストーリーズを更新し、ＭＶＰに輝いた山本由伸投手（２７）を祝福した。ドジャースは１日（日本時間２日）、ワールドシリーズ（ＷＳ）第７戦でブルージェイズを破って４勝３敗とし、２年連