大相撲九州場所（１１月９日初日・福岡国際センター）に向けた二所ノ関一門の連合稽古が２日、福岡市内の佐渡ケ嶽部屋宿舎で行われた。横綱・大の里（二所ノ関）は、大関・琴桜（佐渡ケ嶽）との三番稽古（同じ相手と相撲を取る）で、計１５番取って１２勝３敗。立ち合いの馬力だけでなく、おっつけや巻き替えなど左の使い方も光った。「まだ良くない部分、スタミナが切れている部分もあった。１５日間は長いので、しっかり準備