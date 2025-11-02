◆東京六大学野球秋季リーグ戦第８週第２日▽早大３―０慶大（２日・神宮）巨人からドラフト２位指名された早大・田和廉（たわ・れん）投手（４年）が２試合連続で９回に登場し、大学ラスト登板で１安打１奪三振無失点で連続セーブ。チームは慶大に連勝し、リーグ２位を確定させた。８回から救援していた楽天２位指名の伊藤樹投手（４回）からバトンを受け、得意のシンカーを武器に最終回を封じた。前日１日は３点リードの９回