飯塚オートのSG「第57回日本選手権オートレース」は5日目を迎えた。10R、優勝戦進出に挑んだ森且行（51＝川口）だったが、8枠があまりに遠く、先団に迫ることができず6着に終わった。「スタート遅れちゃって…。フライングしたくない気持ちがあると、やはりダメだね。覚悟して行かないと。道中も上がってくるのが遅いしね」後方から2台かわすのが精いっぱい。ハイレベルな一戦だったが、もう少し食らいつきたかった。「8周