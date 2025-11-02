俳優の及川光博（56）が2日に都内で、映画「（LOVE SONG）」公開記念舞台あいさつに出席。役柄との共通点を明かした。森崎ウィンと「Snow Man」向井康二が主演の日タイ共同制作作品。東京とバンコクを舞台に、未完成のラブソングが2人の運命をつなぐ“ピュアラブストーリー”を描く。森崎演じるソウタの同僚で共にバンコク勤務となるエリート社員・ジンを演じる及川。普段明るいイメージがあるが、チャーミングな役柄に「全