競馬の天皇賞（秋）（ＧＩ）が２日、東京競馬場で行われ、１番人気のマスカレードボールが優勝した。騎乗したクリストフ・ルメールは秋華賞、菊花賞に続いて３週連続のＧＩ勝利。２着に３番人気のミュージアムマイルが入り、出走した３歳の２頭が上位を独占した。３着は８番人気のジャスティンパレスだった。