歌手の藤あや子（64）が1日、自身のブログを更新。「最近お気に入りのブランド」のアイテムを用いた着こなしを披露した。【写真】「あや子さん、可愛い〜」「よくお似合いです」“お気に入り”ブランド用いたコーデ披露の藤あや子この日、藤は都内で行われる“買い物ロケ”に参加。投稿では、「共演者の方が大好きな芸人さんなので嬉しい〜」と心弾ませながら、玄関らしき場所で撮影した1枚の写真をアップ。「最近お気に入り