（台北中央社）柔道のオセアニアオープンは1日、オーストラリアのゴールドコーストで大会1日目が行われ、東京五輪銀メダリストの楊勇緯が男子60キロ級で優勝した。国際大会では今季初めての金メダル獲得となった。柔道界では2017年から廃止となっていた「有効」の復活などを盛り込んだ新ルールが今年2月から適用されている。楊は決勝でフランスのマキシム・メルランと対戦。序盤で有効を奪うと、その後は安定してリードを守り、1―