【その他の画像・動画等を元記事で観る】 11月1日にV6の全楽曲が主要音楽ストリーミングサービスで一斉配信開始となったことを記念して、東京の新交通「ゆりかもめ」を舞台にした広告ジャック企画がスタートした。 ■30年前に生まれた“ふたつの出発点”が再び交わる、特別なプロジェクト V6の楽曲がサブスク解禁されると、配信初日から多くの反響を集め、Apple MusicのプレイリストランキングではV6が1位を