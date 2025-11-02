2025年10月29日、韓国メディア・韓国経済は「YouTubeやTikTokなどSNS上で、ゴムの木から採取した樹液を絞る様子を撮影した動画が人気を集めている」と伝えた。記事によると、SNS上にはゴムを絞る動画ばかりを集めた海外のアカウントがあり、その多くが10万〜30万人のフォロワーを有する。あるショート動画は再生数が2000万回に達した。YouTubeに6月に投稿された「アジア最大のゴム農場だという動画は190万回再生を記録したという。