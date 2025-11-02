サッカーJ2レノファ山口（18位）は2日、アウェイで熊本（17位）と対戦、1対0と勝利しJ2残留に望みをつなぎました。J2残留にむけ絶対に勝ち点3が欲しいレノファ、後半23分にぺナルティーエリア内で西堂からのスルーパスを河野が冷静に決め値千金のゴール！崖っぷちのレノファ、今シーズン初の連勝でJ2残留に望みをつなぎました。次節は9日、ホームで磐田と対戦します。