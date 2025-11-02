子グマの目撃が相次いでいるのは、札幌市南区藤野周辺です。2日午前11時半過ぎ、藤野5条8丁目の住宅に住む50代の男性から「小グマ1頭が自宅前の崖にいる」と警察に通報が入りました。警察によるとクマは体長50センチほどで、北側の藪の中に立ち去りましたが、その後、すぐ近くの札幌市南区藤野4条8丁の藤野墓地でも目撃されたということです。クマは周辺を移動しているとみられ、警察や市は警戒を続けています。南区藤野周辺では先