◇第172回天皇賞・秋（2025年11月2日東京競馬場）3歳、古馬のトップクラスが東京芝2000メートルで激突するG1「天皇賞・秋」は単勝1番人気のマスカレードボールが制し、G1初制覇を飾った。2着は3番人気の3歳馬ミュージアムマイル、3着には今年いっぱいで引退を発表している8番人気の6歳馬ジャスティンパレスが入った。配当金は単勝7番で1番人気270円、馬連は7―9で910円、馬単は7―9で1390円、3連単は7―9―3で1万5860円