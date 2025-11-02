◇明治安田J2リーグ第35節千葉5―2札幌（2025年11月2日フクダ電子アリーナ）J2リーグは10試合を行い、千葉がホームで札幌に5―2で快勝した。前半7分にMF杉山の右サイドからのクロスをFWカルリーニョスが頭で決めて先制。前半21分に追いつかれたが、後半5分にカルリーニョスのヘッドで勝ち越すと、後半10分にMF椿、後半33分に石川、後半40分に呉屋が加点した。後半アディッショナルタイムに2失点目を喫したが、危なげな