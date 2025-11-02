阪神の代走の切り札、植田海内野手（29）が2日、FA権を行使せず、チームに残留することを決め、西宮市内の球団事務所で2年契約、年俸2500万円でサインした。（金額は推定）植田はプロ11年目の今年、FA権を取得。「シンプルに来年以降もこのチームで貢献をしたい、という思いが強かった」と残留を決断した経緯を語った。今季も42試合出場し、代走登場が30回のスペシャリスト。来季もリーグ連覇に向けて足でアピールすることを