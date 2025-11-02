ドジャースのロバーツ監督＝10月31日ドジャース・ロバーツ監督戦いぶりに感激し、誇りに思っている。選手を信頼することだけが全て。これまで経験した中で最高の試合の一つ。私たちは本当に素晴らしいチームを築いた。山本のおかげで、私は優秀な監督になれた。（共同）