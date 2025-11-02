全日本大学駅伝（愛知・熱田神宮西門前〜三重・伊勢神宮内宮宇治橋前、８区間１０６・８?）で、青学大の黒田朝日（４年）が意地の走りを披露した。７区を担った青学大の大黒柱は５位でタスキを受けると、軽やかな走りでライバルたちを猛追。１５・５キロ過ぎには中大を交わして２位に浮上した。最後まで安定したペースで駆け抜け、４９分３２秒で区間新記録を樹立。駒大・田沢廉（現トヨタ自動車）のタイムを上回る圧巻のパフ