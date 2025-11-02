【モデルプレス＝2025/11/02】お笑い芸人の狩野英孝が10月31日、自身のX（旧Twitter）を更新。ハロウィンのコスプレを公開した。【写真】43歳人気芸人「再現度高すぎ」スタバコスプレ姿◆狩野英孝、ハロウィンコスプレ披露狩野は「ハッピーハロウィン」と添えて、スターバックのロゴマークのコスプレを公開。緑のラインが入った白のロングのカツラを被り、王冠をつけ、白塗りに緑のラインでメイクした姿を投稿した。背景にも手抜き