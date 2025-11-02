【モデルプレス＝2025/11/02】元モーニング娘。で女優の久住小春が11月2日、自身のInstagramを更新。大胆に背中が見えるニット姿を公開した。【写真】33歳元モー娘。「セクシーすぎる」大胆バックオープンニット◆久住小春、美背中披露久住は、落ち着いた雰囲気の店内でワイングラスを手にした写真を投稿。ブルーグレーの長袖トップスは背中が大きく開いたデザインで、細いリボンが結ばれているのが特徴。柔らかな素材が肌に寄り添