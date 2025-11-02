猫が『布団に粗相』してしまう5つの理由と再発防止策 1.不安が理由なら、生活環境を見直そう まず、理由のひとつとして「不安」があげられます。 そこで、猫がストレスの影響を受けていないかを確認していきましょう。 ストレスの原因として多いのは、引越しなどによる「環境の変化」や「先住猫との相性」です。 中には、窓から他の猫が見えて、縄張りを奪われてしまうと心配になってしまうことも。 不安の原因を取り