タレントの中川翔子が1日にインスタグラムを更新。9月に生まれたばかりの双子との初ハロウィンを報告した。【写真】中川翔子、初めてのハロウィンコスプレした子どもたちとの3ショット中川が投稿したのは、自宅でハロウィンを過ごすオフショット。写真には、ルームウェアを着ている彼女のソロショットや、カボチャとコウモリの着ぐるみを着て仮装する生まれたばかりの双子の姿も収められている。投稿の中で中川は「母さんは余