◆第２３回大阪市長杯争奪関西地区大学選手権大会第２日▽準決勝京産大６―１奈良学園大（２日・ＧＯＳＡＮＤＯ南港）１４日開幕の明治神宮大会の第１代表を懸けた準決勝は京産大（関西六大学）が制した。３日の決勝で佛教大（京滋大学）に勝てば、２０１４年以来、１１年ぶり２度目の出場が決まる。１０月２３日のプロ野球・ドラフト会議で指名漏れした由上（ゆかみ）慶投手（４年）が、２回の先制中前打を含む２安打放ち