◆明治安田Ｊ２リーグ▽第３５節千葉５―２札幌（２日、フクダ電子アリーナ）北海道コンサドーレ札幌の来季Ｊ２残留が２日、決まった。引き分け以下でプレーオフ圏の６位以内が消滅する千葉戦で、２―５の敗戦。勝ち点は４６のままで残り３試合に全勝しても上位を追い越すことができず、１年でのＪ１復帰という目標達成はならなかった。前半７分に先制を許すも、同２１分、ＭＦスパチョーク（２７）のゴールで追い付いた