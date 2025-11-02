１０月２９日、海口市で開かれた第５回世界食学フォーラム。（海口＝新華社配信）【新華社海口11月2日】中国海南省海口市で10月29、30両日、第5回世界食学フォーラムが「食学による食システム問題の総合的解決」をテーマに開かれた。9月に天津市で開かれた上海協力機構（SCO）プラス会議と同会議での「グローバル・ガバナンス・イニシアチブ」提唱後に国連の支援を受けて実施された具体的な取り組みの一つとなった。食に関する