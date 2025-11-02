「東京六大学野球、早大３−０慶大」（２日、神宮球場）日本ハム・清宮幸太郎内野手（２６）を兄に持つ早大・福太郎外野手（４年・早実）が大学ラストゲームでリーグ戦初安打を放った。３−０の八回２死から、兄と同じ背番号「２１」を背負い、代打で登場。初球１３０キロを右前に運んだ。一塁上で涙を浮かべ、代走を送られベンチで仲間に笑顔で迎え入れられた。その後も涙は止まらず。最終戦で記念の一打を刻んだ。