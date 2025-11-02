ＳｎｏｗＭａｎの向井康二（３１）が２日、都内で映画「（ＬＯＶＥＳＯＮＧ）」の公開記念舞台あいさつに、Ｗ主演を務める森崎ウィン（３５）らと登壇した。向井は最初のあいさつで「盛り上がってますか〜？」と明るく呼びかけ。イベントの前にドジャースがワールドシリーズ連覇を果たしたことを受け、「タイ語と日本語の二刀流、向井康二です！」とニヤリとし、「先ほどドジャース優勝しました！ありがとうございます！」