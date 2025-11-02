「ワールドシリーズ・第７戦、ブルージェイズ４−５ドジャース」（１日、トロント）ドジャースが逆転で球団史上初のワールドシリーズ連覇を果たした。反撃ののろしを挙げたのはマックス・マンシー内野手。試合後にはケリー夫人と抱き合い、最高の表情を浮かべた。八回１死無走者の状況だった。難敵右腕のイエサベージが投じた浮いたスプリットを見逃さなかった。打球は美しい放物線を描いて右翼スタンドへ。敵地がシーンと静