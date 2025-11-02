晩婚化と高齢化に物価高や金利上昇が重なり、70歳前後で破産の危機に瀕する人が増え続けている。長く働いて稼ぎ続けるという解決策もあるが、実際にはシニア再就職市場は超狭き門。経済的不安に加えて病気や家族の問題まで抱える高齢者たちの現実を追った。◆生活費負担の増大が老後破産のリスクに老後破産――。以前から社会問題としてクローズアップされてきたリスクが、今まさに健在化しつつある。背景にあるのは物価高に伴う生