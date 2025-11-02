大事件ばかりがニュースではない、身近な小さな事件の方が人生を左右することも。注目のテーマを取り上げ大反響を呼んだ仰天ニュースを特別セレクション！（初公開2023年10月12日記事は取材時の状況）＊＊＊自動車を運転中、車間距離を詰められたり、蛇行運転をされてスムーズに進めなくなったりした経験はないだろうか。このような「あおり運転」が社会問題化し、道路交通法が改正。2020年6月30日には「あおり運転