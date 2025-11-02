トルコで、あわや大惨事の“瞬間”が捉えられた。強風により飛んできた看板、ブレーキが利かなくなり住宅に突っ込むトラック。どちらもけが人はいなかった。目の前に巨大看板トルコで撮影されたのは、あわや大惨事の瞬間だった。カフェでそれぞれにティータイムを楽しむ人たち。すると突然…。目の前に大きな「看板」が落下してきたのだ。女性と男性のわずかな間でワンバウンドし、2人とも直撃は免れた。周りの人たちは、どこから