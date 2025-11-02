DeNeelが、キャリア最大規模となる東名阪ワンマンツアー『DeNeel One-Man Tour 2026』を2026年2月に開催する。 （関連：【映像あり】DeNeel、儚い泡や香りがモチーフの「プルースト」リリックビデオ） 本情報は、11月1日に開催された『DeNeel TWO-MAN LIVE TOUR「PROMENADE」』東京公演にて発表されたもの。東名阪ワンマンツアーでは、2026年2月14日の愛知 名古屋 ell.FITS ALL公演を皮切りに