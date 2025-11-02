ワールドシリーズ２連覇を果たしたドジャースは１日（日本時間２日）深夜、３日（同４日）に地元・ロサンゼルスで優勝パレードとセレモニーを行うと発表した。パレードは午前１１時にロサンゼルス市役所近くの中心部からスタートし、ファンが待ち受けるドジャースタジアムでの祝勝会に合流する。昨年、３６年ぶりに開催された優勝パレードでは本拠地・ドジャースタジアムから程近い、ロサンゼルス市庁舎の前から２階建てのバス