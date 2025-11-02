◆ラグビー関東大学対抗戦帝京大２５―２０早大（２日、秩父宮）帝京大が昨季対抗戦王者の早大を２５―２０で下し、４勝目（１敗）を挙げた。早大は今季初黒星も、５点差と粘り勝ち点２６で首位をキープした。開始６分、早大が早いパス回しで攻め込み、最後はＳＯ服部亮太が先制トライを決めた。野中健吾がゴールを決め７点を奪った。対する帝京大も４分後、本橋尭也が左サイドから駆け上がりトライ。大町佳生がゴールを決