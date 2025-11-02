◆学生３大駅伝第２戦全日本大学駅伝（２日、名古屋市熱田神宮西門前スタート〜三重・伊勢市伊勢神宮内宮宇治橋前ゴール＝８区間１０６・８キロ）学生三大駅伝の一つ、全日本大学駅伝が２日行われ、駒大が２大会ぶり史上最多１７度目の優勝を飾った。２位は中大。青学大が３位に入り、連覇を狙った国学院大は４位にとどまった。上位８チームに与えられるシード権争いは最終８区までもつれ込む大混戦になった。第７中継所（