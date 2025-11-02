◆学生３大駅伝第２戦全日本大学駅伝（２日、名古屋市熱田神宮西門前スタート〜三重・伊勢市伊勢神宮内宮宇治橋前ゴール＝８区間１０６・８キロ）大会２連覇と出雲に続いて今季２冠目を目指した国学院大だったが、中盤以降駒大に離されて４位に終わった。３区を走った野中恒亨（ひろみち、３年）は、３３分１１秒で１０月の出雲駅伝に続いて連続で区間賞を獲得。それでも「今日の走りは８５点くらい」と区間賞ながら控えめな表