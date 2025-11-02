◆秋季近畿地区大会▽準決勝神戸国際大付７―１大阪桐蔭（２日・さとやくスタジアム）準決勝が行われ、大阪桐蔭（大阪１位）が神戸国際大付（兵庫１位）に敗れ、２年ぶり１１度目の決勝進出を逃した。背番号１１の小川蒼介投手（２年）が先発。初回２死一、二塁、石原悠資郎左翼手（２年）に左中間へ適時二塁打を浴びて２点を先制されると、３回には１死三塁でスクイズを決められ追加点を許した。６回から登板した小泉凜太郎